ServiÃ§o de motoboys para o MPMS custarÃ¡ R$ 3,6 milhÃµes

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) publicou no Diário Oficial a homologação do resultado da licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 90004/PGJ/2024, para a contratação de serviço de motoboys. O valor total da contratação será de R$ 3.622.552,20.

A empresa vencedora foi a Vigore Serviços Empresariais Ltda., que será responsável pela prestação de serviços de entregas urgentes de volumes frágeis e encomendas. O contrato inclui a disponibilização de motoboys, motocicletas e outros equipamentos necessários, com atendimento exclusivo para as necessidades do MPMS nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

A homologação e adjudicação foram realizadas com base no menor preço ofertado, conforme estabelecido no edital da licitação. Órgão MPMS afirma que o serviço será prestado em caráter exclusivo, atendendo às demandas logísticas do Ministério Público.

