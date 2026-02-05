Menu
Justiça

Servidoras da Câmara de Paranaíba são afastadas sob suspeita de desvio de R$ 190 mil

Afastamento foi solicitado pelo MP; investigação aponta possível fraude e falsificação de assinaturas para elevar ganhos em até 200%

05 fevereiro 2026 - 17h38Luiz Vinicius
Desvio era para aumentar ganhos financeirosDesvio era para aumentar ganhos financeiros   (Divulgação/MPMS)

Duas servidoras da Câmara Municipal de Paranaíba foram afastadas das funções por 180 dias, após determinação da Justiça de Mato Grosso do Sul. Elas são acusadas de desviar R$ 190 mil e até falsificação de assinaturas para aumentar ganhos.

A decisão recente, fundamentada em denúncia de crimes contra a administração pública, também proíbe o acesso das investigadas às dependências da Casa de Leis e aos sistemas informatizados.

Segundo o Ministério Público, que pediu o afastamento das servidoras, a investigação apontou que ambas utilizavam os cargos para falsificar requerimentos de aumento salarial entre 2022 e 2023.

"As servidoras, que antes auferiam como salário base o importe de R$ 3.095,17, passaram a receber R$ 9.285,51, de fevereiro de 2022 até fevereiro de 2023, havendo a suspensão dos pagamentos em março de 2023, em decorrência do processo de sindicância instaurado", informou a petição que abriu o processo.

Durante 13 meses, portanto, as servidoras auferiram a vantagem indevida de R$ 6.190,34, totalizando R$ 80.474,42 para cada uma, somando mais de R$ 160 mil de prejuízo aos cofres públicos apenas neste item. Fazendo as contas, as fraudes aumentaram o salário das envolvidas em 200%.

Além do desvio compartilhado, o MPMS atribuiu a uma das funcionárias a falsificação de um ofício com a assinatura do então presidente da Câmara. Ela também é acusada de manipular o sistema para a conversão irregular de férias, gerando um prejuízo de mais R$ 30.027,54. As duas quantias levam ao valor de R$ 190.976,38.

Os pagamentos irregulares foram suspensos após a abertura de uma sindicância interna. Durante o afastamento, as mulheres seguirão recebendo o salário-base, conforme determinou a Justiça.

