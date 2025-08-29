Menu
Menu Busca sábado, 30 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
TJMS Ago25
Justiça

Smart Fit é condenada a indenizar cliente em R$ 40 mil após transfobia

No processo, a Smart Fit alega que a cliente sempre foi tratada com respeito e treinava normalmente na academia

29 agosto 2025 - 19h24Brenda Assis
Segundo os autos, a mulher foi cliente da rede entre 2018 e 2023Segundo os autos, a mulher foi cliente da rede entre 2018 e 2023   (Divulgação)

A Smart Fit foi condenada pela Justiça paulista a indenizar uma cliente trans em R$ 40 mil por episódios de transfobia ocorridos em uma unidade da rede no Cantareira Norte Shopping, em São Paulo.

Segundo os autos, a mulher foi cliente da rede entre 2018 e 2023, quando ajuizou ação pedindo indenização por danos morais. Ela alega que desde o início sofria constrangimentos na academia.

Episódios de transfobia

Já com o nome alterado judicialmente, a cliente só teve o nome social incluído no sistema da Smart Fit em 2020, após dois anos como aluna da rede. De acordo com a defesa e o depoimento de testemunhas, os funcionários da academia “faziam questão de anunciá-la” pelo nome morto – isto é, aquele dado no nascimento, e que não condiz com a identidade de gênero.

Duas testemunhas que trabalharam no local disseram em juízo que tentaram alterar o nome da mulher no sistema. Em ambos os casos, no entanto, a gerente da unidade alegou que “eram regras da própria academia manter no sistema o nome conforme feito no início do plano”. Segundo a defesa da mulher, a gerente “sempre fez pouco caso das solicitações da autora”.

A mulher alegou ainda que tentou cancelar o plano contratado para passar por uma cirurgia, mas foi impedida. Além disso, um treinador teria se recusado a montar o treino dela por discriminação.

A autora da ação anexou áudios, prints de WhatsApp e e-mails que provam as tentativas, sem sucesso, de alterar o nome no sistema, bem como a recusa do personal em montar o seu treino. Na decisão, o juiz Fernando Antônio de Lima afirmou que “há prova nos autos que demonstram a discriminação praticada contra uma pessoa transexual”.

No processo, a Smart Fit alega que a cliente sempre foi tratada com respeito e treinava normalmente na academia sem que houvesse comprovação mínima das acusações de constrangimento.

A autora da ação pediu inicialmente R$ 52,8 mil por danos morais, o que a rede de academias considerou “exagerado e desproporcional”, sugerindo que, em caso de condenação, o valor não deveria passar o de um salário mínimo (R$ 1.518).

Condenação por transfobia

O juiz responsável pelo caso destacou na decisão que “a população trans no Brasil vive em situação de extrema vulnerabilidade social, econômica e emocional, devido a situações repugnantes de transfobia e discriminação”.

“Simplesmente por ser uma mulher transexual, simplesmente por ser quem ela é – ela perdeu o direito de existir. E existir não é qualquer existir. É o existir com dignidade. É o existir com respeito. É o existir com liberdade”, disse Lima.

O magistrado concluiu que a autora sofreu discriminação de identidade de gênero e que “os danos morais estão caracterizados”. “Diante do elevado porte econômico da requerida e da extrema gravidade dos fatos, fixa-se a reparação por danos morais no valor de R$ 40 mil”, decidiu.

Conforme a decisão, a condenação “segue os padrões normativos internacionais seguidos pelo Brasil”, e evita “uma responsabilização internacional do país por violação a direitos humanos”.

Além da indenização, a Smart Fit foi condenada a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. Ainda cabe recurso.

Procurada, a defesa da rede de academias não respondeu até a publicação desta reportagem.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

STJ -
Justiça
STJ derruba decisão do TJMS e determina retomada de ação sobre a 'Máfia do Câncer'
Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri
Justiça
Acusado de tentativa de homicídio por espancamento é absolvido em Júri
Ministros do STJ participam de visita institucional ao TJMS -
Justiça
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul recebe visita do presidente do STJ
Câmera flagrou o assassinato -
Justiça
Justiça manda a júri popular acusado de atuar como matador de aluguel na Capital
Atirador chegou pelas costas e mesmo com vítima caída, efetuou mais disparos
Justiça
Justiça mantém preso preventivamente suspeito de execução na Coophavila
Júri popular julga homem acusado de tentativa de homicídio no Nossa Senhora das Graças
Justiça
Júri popular julga homem acusado de tentativa de homicídio no Nossa Senhora das Graças
Desembargadora Jaceguara Dantas da Silva -
Justiça
CNJ premia desembargadora de MS por ferramenta de combate à violência de gênero
DIVULGAÇÃO -
Polícia
Justiça de Corumbá autoriza, e PF realiza operação contra tráfico de drogas
Filho e pai -
Justiça
Justiça nega exame de insanidade para homem que matou o pai em Campo Grande
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Cidade
Suspeito de estuprar e matar criança na Capital tinha registros por estupro

Mais Lidas

Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
Cidade
Família faz vaquinha para velório de despedida de Emanuelly
O principal suspeito é Marcos Willian Teixeira Timóteo -
Polícia
AGORA: Suspeito de estuprar e matar criança morre em confronto com GOI
Emanuelly foi estuprada e morta
Polícia
Velório de 'Manu' começa nesta quinta-feira em Campo Grande
Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro