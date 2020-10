Sobrinho que matou tio com 9 tiros será julgado nesta sexta-feira

Na sexta-feira (23), a partir das 8 horas, pela 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, acontece o julgamento de Miguel Arcanjo Camilo Junior, de 32 anos, sobrinho que matou o tio, Osvaldo Foglia Junior, de 47 anos, com nove tiros em uma conveniência no Jardim São Lourenço em Campo Grande por razão de cobrança de uma dívida. O crime aconteceu na noite do dia 16 de julho.

No dia 16 de julho de 2019, Osvaldo foi até a conveniência localizado na Rua Marquês de Lavradio e discutido com seu sobrinho. Quando já voltava para o carro, a fim de deixar o local, Miguel sacou uma arma que estava escondida em suas costas e efetuou cerca de nove disparos a curta distância, matando-o. O comerciante fugiu em seguida em um Camaro.

Com a ajuda das câmeras de vigilância do comércio, a polícia conseguiu identificá-lo como autor dos disparos. Por duas vezes, sua defesa informou que ele compareceria espontaneamente na delegacia, o que não ocorreu. Por este motivo, a autoridade policial requereu a decretação de prisão do suspeito. Ele foi capturado no dia 22 daquele mesmo mês.

Durante a instrução processual, o acusado alegou sofrer ameaças por parte do tio, tendo agido em legítima defesa sua e de sua família. No dia 23 de março, o juiz titular da 2ª Vara do Júri, Aluizio Pereira dos Santos, pronunciou-o no crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

O agendamento da sessão de julgamento pelo júri, porém, teve que aguardar diretrizes que permitissem sua realização, tendo em vista a suspensão de diversas atividades do Judiciário em razão da pandemia de Covid-19. Por fim, em setembro deste ano, o julgamento foi marcado para o mês seguinte, mais especificamente, dia 23 de outubro.

