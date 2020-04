Soraya perde no TSE e Rodolfo Nogueira é confirmado primeiro suplente

O Tribunal Superior Eleitora (TSE) decidiu, nesta terça-feira (7), pela permanência do empresário e ex-presidente do PSL-MS, Rodolfo Nogueira, como suplente da senadora, Soraya Thronicke, que atualmente preside a sigla no Estado.

A tentativa de tirar Rodolfo da primeira suplência é da própria senadora, que o acusava de ameaça e alegava que o empresário trabalhou no sentido contrário durante a campanha. Com o mesmo argumento, Soraya já havia perdido no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), e recorreu ao TSE, onde seus argumentos também não foram aceitos.

Para o advogado de defesa de Rodolfo, Ary Raghiant Neto, o TSE entendeu que a senadora não pode, de maneira alguma, desconstituir a própria coligação. “Isso foi uma confirmação de que essas discussões políticas entre candidatos que compõem uma mesma chapa, não determinam a possibilidade de declarar apenas um inelegível. O que não pode é a senadora ter o bônus e o primeiro suplente só o ônus”, afirmou a defesa.

Com a decisão do TSE, sob a relatoria do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Rodolfo Nogueira, continuará como primeiro suplente de senador até o final do mandato.

