Soraya tem derrota definitiva para suplente

A senadora Soraya Trhonicke (PSL-MS) sofreu derrota definitiva no processo em que ela pedia a cassação do mandato como seu primeiro suplente, o empresário Rodolfo Nogueira. Em decisão unanime, a primeira turma Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu a favor de Rodolfo.

Segundo o TSE, todos os magistrados decidiram acompanhar o relator do processo Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. “O Tribunal, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como agravo regimental, negando-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Votaram com o Relator os Ministros Sérgio Banhos, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Luís Roberto Barroso (Presidente)”, publicou o Tribunal.

Entenda

O processo diz respeito às supostas ameaças que a senadora diz ter sofrido de Rodolfo e que usou como mote de campanha, dizendo-se “vítima” e que serviram para justificar o processo julgado hoje na qual Soraya, mais uma vez, foi derrotada.

O objetivo possível da senadora, era sacar Rodolfo da chapa, subindo seu sócio e segundo suplente Dani Fabrício para a condição de Rodolfo, que é o primeiro.

Soraya tentou tirar Rodolfo de sua chapa pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), onde perdeu duas vezes antes de recorrer ao TSE. “Agora encerrou, pois não existe matéria constitucional para ela ir ao Supremo, foi só uma matéria eleitoral”, avaliou Ary Raghiant, advogado de Rodolfo.

Para a defesa de Rodolfo, a decisão do TSE reforça a decisão do TRE-MS. “A decisão do TSE confirmou a decisão dada pelo TRE no sentido da indivisibilidade da chapa eleita, ou seja, não é possível fazer a divisão como ela queria, ficar sem o primeiro suplente. É um princípio de direito eleitoral na chapa majoritária que há indivisibilidade”, concluiu.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a defesa da senadora Soraya, porém até o momento desta publicação não obteve retorno.

