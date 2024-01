STF abre inquérito contra Moro por suposto abuso em delação premiada

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito para investigar o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) por supostas irregularidades cometidas por ele durante o período em que atuou como juiz federal no âmbito da Operação Lava-Jato. As informações são do O Globo.

A investigação foi instaurada a partir de um pedido apresentado pela Polícia Federal (PF) e reforçado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que leva em conta um relato do ex-deputado estadual do Paraná e empresário Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia.

Será apurado se houve abusos por parte do então juiz federal no acordo de delação premiada de Tony Garcia.

Em nota, Moro afirmou que "não houve qualquer irregularidade no processo de quase vinte anos atrás", e negou os "fatos afirmados no fantasioso relato do criminoso Tony Garcia".

Segundo levantamentos preliminares, os supostos abusos de Moro tiveram início no começo dos anos 2000. Em dezembro de 2004, Garcia fez um acordo de colaboração premiada, em um caso envolvendo esquema de fraude do Consórcio Garibaldi, homologado por Moro, onde ele pedia informações casos de supostas compras de liminares e beneficiamento indevido em processos que eram feitos por magistrados que possuíam foro privilegiado.

O empresário deveria então colher provas em casos em que estariam envolvidos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), além de um corregedor da Polícia Federal (PF), um juiz eleitoral, um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e um presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR).

