STF abrirá exposição com memorial dos ataques do 8 de janeiro de 2023

Um ano após os ataques do 8 de janeiro de 2023, onde bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), a Corte abrirá a exposição “Após 8 de janeiro: Reconstrução, memória e democracia”, em memória da data.

A abertura da mostra será na próxima segunda-feira (8), às 14h no Hall dos Bustos, e será feita pelo presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso. Participarão da cerimônia ministros, autoridades de outros Poderes e convidados.

A exposição será aberta ao público a partir de terça-feira (9), das 13h às 17h, no térreo do Edifício-Sede da Corte, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O objetivo desse projeto é a preservação da memória institucional do STF, e contempla o projeto “Pontos de Memória”, implementado logo após os atos antidemocráticos e que expõe peças danificadas em locais de maior circulação de pessoas, como uma lembrança do acontecimento.

