STF começa a ouvir testemunhas de acusação da trama golpista nesta segunda-feira

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a ouvir nesta semana, na segunda-feira (19), as testemunhas de acusação e defesa indicadas na ação que investiga uma trama golpista para manter Jair Bolsonaro no poder e impedir que o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva assumisse o cargo.

Serão ouvidos os depoimentos das testemunhas de acusação, listadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR), e também das indicadas pelas defesas dos integrantes do primeiro grupo, também chamado de ‘núcleo crucial’.

No total, estão previstos, entre maio e junho, os depoimentos de 82 testemunhas.

Confira a lista dos que serão ouvidos nesta segunda-feira:

• Éder Lindsay Magalhães Balbino - dono de uma empresa que teria auxiliado na produção de um material com suspeitas infundadas sobre as urnas eletrônicas

• Clebson Ferreira de Paula Vieira - servidor que teria elaborado planilhas que supostamente foram utilizadas por Anderson Torres para mapear a movimentação de eleitores no segundo turno das eleições de 2022

• Adiel Pereira Alcântara - ex-coordenador de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, que teria atuado para dificultar o deslocamento de eleitores nas eleições de 2022

• Marco Antônio Freire Gomes - ex-comandante do Exército

• Carlos de Almeida Baptista Júnior - ex-comandante da Aeronáutica

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também