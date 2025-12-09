Menu
Menu Busca terça, 09 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Justiça

STF condena cinco ex-comandantes da PMDF por omissão nos atos de 8 de janeiro

Além da prisão, os policiais militares terão que pagar 100 dias-multa (cada dia equivalente a um terço do salário-mínimo) e perderão o cargo público

09 dezembro 2025 - 10h12Vinícius Santos
Acusados do 8 de janeiro pedem asilo na ArgentinaAcusados do 8 de janeiro pedem asilo na Argentina   (Rprodução/Estadão)

Em decisão unânime, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou cinco dos sete ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por omissão no exercício de suas funções, o que possibilitou a invasão e depredação dos prédios na Praça dos Três Poderes durante os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

O julgamento da Ação Penal (AP) 2417 foi realizado na sessão virtual encerrada na sexta-feira (5). O voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, foi acompanhado pelos demais integrantes do colegiado: a ministra Cármen Lúcia e os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Foram condenados a 16 anos de prisão os coronéis Fábio Augusto Vieira, então comandante-geral da PMDF; Klépter Rosa Gonçalves, então subcomandante-geral da PMDF; Jorge Eduardo Naime Barreto, ex-chefe do Departamento de Operações; Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra; e Marcelo Casimiro Vasconcelos.

Todos foram denunciados pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Por insuficiência de provas, o colegiado absolveu o major Flávio Silvestre de Alencar e o tenente Rafael Pereira Martins.

Crimes omissivos

Em seu voto, o relator, ministro Alexandre de Moraes, concluiu que a acusação narrou de forma clara as omissões dos réus, em razão de sua posição de garantidores da ordem pública.

Segundo o ministro, a atuação da PMDF nos eventos de 8 de janeiro de 2023 não pode ser compreendida como resultado de falhas pontuais ou imprevisões operacionais. A seu ver, os fatos evidenciam uma atuação omissiva, intencional e estruturada, com início antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2022 e que se prolongou até a invasão e depredação dos prédios dos Três Poderes.

Plano insuficiente

O ministro Alexandre de Moraes destacou que o Plano de Ações Integradas 02/2023, elaborado pela PMDF, foi insuficiente, pois designou praças em formação – recém-ingressos na corporação, com reduzido grau de formação e experiência – para atuar em campo.

A omissão operacional se manifestou de múltiplas formas: emprego de efetivo insuficiente, ausência de tropa especializada de contenção, não instalação de barreiras eficazes, utilização de policiais em formação e ausência dos próprios comandantes nas áreas críticas durante os ataques.

Estrutura reduzida e ineficaz

De acordo com o ministro, ficou comprovado que o comando da PMDF aprovou uma estrutura reduzida e ineficaz de segurança. Mensagens analisadas indicam que Klépter Gonçalves, apesar de admitir a possibilidade concreta de confronto físico, propôs um arranjo logístico com praças em formação na linha de frente e tropas especializadas na retaguarda. Fábio Vieira concordou e endossou a proposta.

Além disso, Fábio Vieira, presente no Congresso Nacional durante os atos, demorou 90 minutos para mobilizar a Tropa de Choque após solicitação do diretor da Polícia Legislativa. Ficou comprovada ainda a adesão de ambos ao movimento de contestação ao resultado das eleições de 2022, por meio de comunicações privadas e compartilhamento de conteúdo digital com viés antidemocrático.

Conivência

Sobre Jorge Eduardo Naime Barreto e Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pelo Plano de Ação Integrada (PAI) da PMDF para o 8 de janeiro, o relator concluiu que suas omissões não foram meramente administrativas ou negligentes, mas intencionais, com clara adesão ao resultado visado pelo movimento antidemocrático.

“O modelo de planejamento adotado não foi fruto de erro ou improviso, mas de uma opção consciente por restringir a atuação da PMDF, numa linha de conivência com os objetivos da turba extremista”, disse o ministro.

Omissão na linha de frente

Em relação a Marcelo Casimiro, comandante de linha de frente operacional, o ministro destacou que ele tinha capacidade de adotar providências preventivas para evitar ou reduzir os danos, como reforçar as linhas de contenção nas vias de acesso à Praça dos Três Poderes, impedir a descida dos manifestantes e acionar reforço de tropa de maneira tempestiva.

Penas e efeitos da condenação

Além da pena privativa de liberdade, os policiais militares foram condenados ao pagamento de 100 dias-multa (cada dia-multa no valor de um terço do salário-mínimo) e à perda do cargo público.

Eles também pagarão, de forma solidária, uma indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos, juntamente com todos os condenados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Absolvição

Quanto ao major Flávio Silvestre de Alencar e ao tenente Rafael Pereira Martins, o relator concluiu que não há provas suficientes para condenação. Ele destacou que os dois não tinham autonomia estratégica e decisória que pudesse alterar o resultado dos fatos ocorridos, o que impede o reconhecimento de responsabilidade penal por omissão dolosa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

STF inicia julgamento
Justiça
STF inicia julgamento que pode condenar mais seis réus pela trama golpista
Hugo e Rubia
Interior
Juíza mantém Rúbia presa por assassinato de jogador em Sete Quedas
Justiça obriga prefeitura a limpar terrenos públicos e privados abandonados em Campo Grande
Cidade
Justiça obriga prefeitura a limpar terrenos públicos e privados abandonados em Campo Grande
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Justiça
MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça
Dia da Justiça: TJMS reafirma compromisso com serviços judiciários modernos e acessíveis
Justiça
Dia da Justiça: TJMS reafirma compromisso com serviços judiciários modernos e acessíveis
Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Justiça
Quebra de sigilo médico é reconhecida e acusada de aborto escapa de júri popular em MS
Defensoria -
Justiça
STJ absolve condenado e expõe falha da Polícia em reconhecimento em MS
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade
Foto: TJMS
Justiça
Suspenso nesta segunda-feira, confira o atendimento da Justiça Itinerante nesta semana
STF julgará marco temporal
Justiça
STF volta a julgar marco temporal na próxima quarta-feira

Mais Lidas

Casas populares
Cidade
Pré-seleção para 30 apartamentos do Jardim Antártica acontece neste sábado
PM atendeu o caso de estupro | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem mascarado invade casa e estupra adolescente em assentamento de Campo Grande
Damião foi morto a golpes de faca
Polícia
Adolescente matou o pai após ter pedido para andar de cavalo negado em Coxim
Alírio Francisco do Carmo -
Justiça
Policial penal de MS preso por ligação com o PCC diz que é pastor e quer liberdade