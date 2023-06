STF condena Collor a 8 anos e dez meses de prisão

Saiba Mais Justiça STF condena Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta quarta-feira (31), o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor a oito anos e dez meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Foram sete sessões consecutivas de julgamento antes do Supremo definir a pena que deveria ser aplicada ao ex-parlamentar, que foi definida com base no voto do revisor da ação penal, ministro Alexandre de Moraes.

Além da prisão, Collor foi condenado a pagar multa, indenização e ficar proibido de exercer funções públicas.

Como ainda cabe recurso, o ex-presidente não será preso neste momento.

Em nota, o advogado do político, Marcelo Bessa, disse que “a defesa, reafirmando a sua convicção sobre a inocência do ex-presidente Collor, vai aguardar a publicação do acórdão para apresentar os recursos cabíveis”.

