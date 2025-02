STF condena homem que roubou réplica da Constituição a 17 anos de prisão

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, nesta terça-feira (4), a 17 anos de prisão o homem que furtou uma réplica da Constituição de 1988 durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Marcelo Fernandes Lima, que está preso desde 2023, é denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelos crimes de associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado.

Ele também foi condenado a pagar R$ 30 milhões de forma solidária com outros condenados pela tentativa de golpe em 8 de janeiro pelos prejuízos causados durante a invasão aos prédios dos Três Poderes, em Brasília.

A cópia da Constituição estava na entrada do plenário do STF, local que mais foi afetado pela depredação dos vândalos durante os atos golpistas, e retornou às mãos da Corte após ser devolvida pelo acusado.

