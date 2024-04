STF condena outros 14 por crimes no 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu a pena de mais 14 condenados por envolvimento nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023, que resultaram na invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

O julgamento no plenário virtual terminou em 3 de abril, mas o Supremo só divulgou a dosimetria nesta segunda-feira (8). Com essas novas condenações, o número total de condenados pela Corte já chega a 173.

As penas pelos crimes cometidos na data foram fixados em 14 anos de prisão para nove pessoas, em 17 anos de prisão para quatro e em 13 anos e 6 meses para um réu. Eles foram condenados pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

