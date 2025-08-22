Menu
Menu Busca sexta, 22 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

STF decide que guardas municipais não têm direito à aposentadoria especial

Supremo nega aposentadoria especial aos guardas municipais e reforça que lista de beneficiários é taxativa

22 agosto 2025 - 10h36Vinícius Santos
Operação começou nesta segunda-feiraOperação começou nesta segunda-feira   (Divulgação/GCM)

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, por maioria de votos, o pedido para os guardas municipais terem direito à aposentadoria especial, equiparando-os a outros agentes de segurança pública.

A decisão foi tomada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1095, proposta pela Associação dos Guardas Municipais do Brasil (AGM Brasil). A entidade alegava que os guardas municipais exercem atividades de risco, incluindo porte de arma e recebimento de adicional de periculosidade, e integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), justificando tempo de aposentadoria diferenciado.

O relator, ministro Gilmar Mendes, destacou que a Emenda Constitucional 103/2019 estabelece um rol taxativo de categorias de agentes de segurança com direito à aposentadoria especial, do qual os guardas municipais não fazem parte. Ele afirmou:

"Não se mostra admissível, com a devida vênia aos entendimentos em sentido contrário, que um rol tido por taxativo, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, seja alargado mediante hermenêutica constitucional."

O ministro reforçou ainda que:

"Não se pode proceder à sua ampliação pela via interpretativa. Defender algo em sentido contrário significaria acabar com a taxatividade inscrita na Constituição Federal e reconhecida por esta Suprema Corte, pois é fato incontroverso que a introdução de um novo elemento (uma nova categoria, no caso), pela via interpretativa, quando ausente mandamento constitucional nesse sentido, evidencia a ausência de taxatividade."

Gilmar Mendes também destacou que não há fonte de custódia para financiar o benefício, o que, segundo ele, seria necessário para não comprometer o equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

O ministro Alexandre de Moraes votou de forma contrária, defendendo que, por se tratar de atividade essencial e de risco, os guardas municipais deveriam ter direito à aposentadoria especial, como outros integrantes das forças civis de segurança pública.

A ADPF 1095 foi julgada na sessão virtual encerrada em 8 de agosto. Por maioria, o STF conheceu a arguição e julgou improcedentes os pedidos formulados pela Associação, nos termos do voto do relator, com o ministro Alexandre de Moraes vencido.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação - Assessoria / Câmara dos Deputados
Política
Câmara reage à adultização e aprova lei de proteção digital para menores
Ministro Alexandre de Moraes
Brasil
STF suspende processos que discutem provas obtidas do Coaf sem aval judicial
Fórum de Campo Grande
Justiça
TJ cria novas varas para agilizar processos em Campo Grande, Paranaíba e Iguatemi
Osmar Domingues Jeronymo -
Justiça
Conselheiro do TCE-MS investigado reassume cargo após decisão do STF
Arma que teria sido usada no crime foi apreendida pelo BPChoque -
Justiça
Homem que matou esposa com tiro na cabeça na Capital pega 37 anos de prisão
Casa onde o crime aconteceu
Justiça
Acusado de matar, queimar e jogar corpo da esposa em poço é julgado na Capital
Interna com bebê - Foto: G.Dettmar/Ag.CNJ
Justiça
Pena pode ser reduzida para mãe que cuida de bebê no presídio, determina STJ
Foto: Ilustrativa -
Interior
Enteados que mataram idoso em Aquidauana são condenados a 45 anos de prisão
Sargento da PMMS Betânia -
Justiça
TRE-MS aceita recurso e Sargento Betânia não precisa devolver R$ 30 mil
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE suspende licitação de R$ 11 milhões para compra de combustíveis em Aral Moreira

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval