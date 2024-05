STF decide que provas obtidas em domicílio sem mandado judicial são ilegais

Após a análise de cinco recursos, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu nulidade de provas obtidas em buscas sem mandado judicial, realizadas no domicílio de investigados.



O colegiado reafirmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito”.



Os recursos, movidos por Ministérios Públicos estaduais contra decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), dizem respeito a casos em que policiais entraram em residências após denúncia anônima ou apreensão de drogas com os investigados. Não havia indícios concretos da prática de outros crimes nos locais, em nenhum dos casos.



Nas cinco análises, prevaleceu o voto do relator dos recursos, o ministro Gilmar Mendes. Em duas delas, a votação foi unânime. Em outra ação, o ministro Nunes Marques deu voto favorável, enquanto André Mendonça votou a favor de dois dos recursos.



Em decisão que negou recurso interposto pelo Ministério Público de Goiás, Mendes afirmou que o “nervosismo apresentado pelo acusado” não constitui fundada suspeita, princípio que só poderia ser aplicado caso o investigado esteja na posse de arma de fogo ou de “objetos que constituam corpo de delito”.

