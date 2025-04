STF decidirá continuidade da prisão de Fernando Collor em plenário

O ex-presidente Fernando Affonso Collor de Mello aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a continuidade de sua prisão, que deverá ser definida pelo plenário da Corte. O caso, que inicialmente seria analisado de forma virtual, foi transferido para a sessão presencial após pedido do ministro Gilmar Mendes.

Collor está preso desde a madrugada desta sexta-feira (25), quando foi detido no aeroporto de Maceió, Alagoas, enquanto se dirigia para Brasília para cumprir uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente está sob custódia da Polícia Federal em Maceió.

A prisão de Collor foi determinada por Moraes, após o recurso da defesa ser classificado como "protelatório". Ele foi condenado a oito anos e dez meses de prisão em regime fechado, acusado de receber R$ 20 milhões em propina para facilitar obras da UTC Engenharia na BR Distribuidora, atual Vibra, durante seu tempo como senador.

Agora, cabe ao STF decidir sobre a manutenção da prisão e o local de cumprimento da pena. A data do julgamento ainda não foi definida.

