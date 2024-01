STF derruba decisão que proibia jornal de citar nome de conselheiro do TCE-AM

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, suspendeu os efeitos de uma decisão da Justiça estadual do Amazonas que ordenava a retirada de 459 notícias do portal Radar Amazônico, as quais mencionavam Érico Xavier Desterro, conselheiro e ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). Além disso, a decisão proibia a citação do nome do conselheiro em novas publicações.

A controvérsia começou com uma liminar concedida pela Justiça estadual em uma ação de indenização por danos morais movida por Desterro contra o site. Ele alegou que o Radar Amazônico estava expondo de maneira infundada fatos relacionados à sua conduta à frente do TCE-AM, com o intuito de prejudicar sua honra e imagem.

O Radar Amazônico, em sua defesa no STF, alegou que houve censura prévia e indiscriminada ao material jornalístico, contrariando o entendimento estabelecido pelo STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130, que revogou a Lei de Imprensa.

O portal também argumentou que as matérias em questão não ultrapassaram os limites do direito de informar os leitores, pois abordavam fatos presentes em processos e de interesse público.

Ao conceder a liminar, o ministro Fachin observou que, mesmo que algumas notícias potencialmente causassem constrangimento indevido ao ex-presidente do TCE, a decisão da Justiça estadual não analisou esse conteúdo de forma suficiente. Ele ressaltou que os fundamentos utilizados não foram adequados para justificar a suspensão, mesmo que temporária, do direito à liberdade de expressão.

O ministro enfatizou que, conforme o entendimento do STF, a restrição excepcional da liberdade de expressão pelo Judiciário exige uma fundamentação adequada e, no caso de críticas a agentes públicos, deve ser submetida a uma análise rigorosa.

A decisão foi proferida na Reclamação (RCL) 64998, com o ministro Edson Fachin atuando como vice-presidente no exercício da Presidência durante o plantão.

