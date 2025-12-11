STF determina exame médico oficial em Bolsonaro

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou que Jair Bolsonaro passe por uma perícia médica realizada por profissionais da Polícia Federal no prazo de 15 dias. A decisão, emitida nesta quinta-feira (11), atende parcialmente a um pedido da defesa, que busca autorização para que o ex-presidente seja submetido a uma cirurgia.

No despacho, Moraes afirma. “Determino a realização de perícia médica oficial, pela Polícia Federal, no prazo de 15 dias, para avaliar a necessidade de imediata intervenção cirúrgica apontada pela defesa.” Ele também recorda que Bolsonaro está preso na Superintendência da PF desde 22 de novembro, onde recebe atendimento médico contínuo, sem qualquer registro de emergência no período.

O ministro observou que os documentos apresentados pela defesa não são recentes. Segundo ele, o exame mais atual foi realizado há três meses, sem indicação, naquele momento, de urgência cirúrgica. Para Moraes, a perícia independente é necessária para esclarecer o real estado de saúde do ex-presidente antes de qualquer decisão sobre eventual procedimento médico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também