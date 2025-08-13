Menu
Menu Busca quarta, 13 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

STF divulga balanço e confirma mais de 630 condenações por atos de 8 de janeiro

Suprema Corte aponta que 112 réus cumprem pena e 552 têm acordos homologados

13 agosto 2025 - 13h37Vinícius Santos com informações do STF
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichadaEstátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada   (Foto: Joedson Alves/Agencia Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) apresentou um balanço completo das ações penais relacionadas aos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Até o momento, 1.190 pessoas respondem judicialmente pelos acontecimentos, conforme informações oficiais da Suprema Corte.

Condenações e acordos - Do total de envolvidos, 638 réus foram julgados e condenados. Outros 552 firmaram Acordos de Não Persecução Penal (ANPP) com o Ministério Público Federal (MPF), reconhecendo a prática de delitos de menor gravidade. Dez pessoas foram absolvidas.

Das 638 condenações, 279 correspondem a crimes graves, incluindo tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e deterioração de patrimônio público. As 359 restantes referem-se a delitos menos graves, como incitação e associação criminosa.

Processos - Até 12 de agosto deste ano, foram instauradas 1.628 ações penais: 518 referentes a crimes graves e 1.110 a crimes menos graves. Atualmente, 112 ações estão aptas a julgamento e deverão ser analisadas nos próximos meses. As demais seguem em fase de instrução processual, enquanto 131 ações já foram extintas por cumprimento da pena.

Situação prisional - No âmbito das medidas cautelares, 29 pessoas encontram-se presas preventivamente e 112 cumprem prisão definitiva, com julgamento concluído e execução da pena em curso. Além disso, 44 réus investigados ou acusados estão em regime de prisão domiciliar, com ou sem uso de tornozeleira eletrônica.

Acordos de Não Persecução Penal - O STF homologou 552 ANPP, destinados a réus acusados exclusivamente de incitação ao crime e associação criminosa, considerados de menor gravidade. 

Esses réus estavam acampados em frente a quartéis, sem indícios de participação em tentativa de golpe de Estado, obstrução aos Poderes da República ou dano ao patrimônio público.

As condições previstas nos acordos incluem:

  • Confissão formal dos crimes;

  • Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;

  • Proibição de cometer delitos similares ou ser processado por outros crimes;

  • Pagamento de multa de R$ 5 mil;

  • Restrição ao uso de redes sociais abertas até o cumprimento integral das condições;

  • Participação obrigatória em curso sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado.

Indenização por danos morais coletivos - O valor mínimo da indenização por danos morais coletivos, decorrentes da destruição de prédios públicos, é de R$ 30 milhões. A quantia será quitada de forma solidária por todos os condenados por crimes graves, independentemente da pena aplicada a cada um.

Extradições - O STF solicitou a extradição de 61 pessoas, em processos que tramitam sob sigilo.

Oitivas e interrogatórios - Entre maio e julho deste ano, foram realizadas 149 oitivas de testemunhas indicadas pela acusação e defesa, além do depoimento de um informante do juízo que firmou acordo de colaboração premiada. As audiências foram conduzidas pelo ministro Alexandre de Moraes ou por juízes auxiliares de seu gabinete, observando integralmente a legislação brasileira e com acompanhamento da imprensa nacional e internacional.

Após as oitivas, ocorreram os interrogatórios dos réus, quando apresentaram suas versões e responderam, ou não, às perguntas formuladas pelo juízo. Os interrogatórios foram transmitidos ao vivo pelo canal público TV Justiça.

Resumo detalhado das oitivas e interrogatórios por núcleo:

  • - Núcleo 1 (8 réus): 38 advogados; 5 testemunhas da acusação; 47 da defesa; 28 desistências (1 acusação, 27 defesa); 2 declarações escritas; oitivas de 19/05 a 02/06; interrogatórios em 09 e 10/06.

  • - Núcleo 2 (6 réus): 21 advogados; 2 testemunhas da acusação; 1 informante do juízo; 62 defesa; 32 desistências/dispensas (4 acusação, 28 defesa); 2 declarações escritas; oitivas de 14/07 a 21/07; interrogatório em 24/07.

  • - Núcleo 3 (10 réus): 23 advogados; nenhuma testemunha da acusação; 1 informante do juízo; 19 defesa; 23 desistências/dispensas (6 acusação, 17 defesa); nenhuma declaração escrita; oitivas de 14/07 e 21 a 23/07; interrogatório em 28/07.

  • - Núcleo 4 (7 réus): 14 advogados; 1 testemunha da acusação; 1 informante do juízo; 21 defesa; 14 desistências/dispensas (5 acusação, 9 defesa); nenhuma declaração escrita; oitivas de 14/07 a 16/07; interrogatório em 24/07.

Conforme divulgado pelo STF, as oitivas e interrogatórios constituíram etapas essenciais para a análise detalhada das provas e para a formação da convicção da Corte, assegurando amplo contraditório e transparência nos processos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fórum de Campo Grande
Justiça
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" na Capital é absolvido
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Justiça
Acusado de ajudar a planejar morte de pecuarista segue em liberdade, decide TJMS
Ministro Edson Fachin
Justiça
Com 10 anos de Corte, Edson Fachin será o novo presidente do STF
Conselheiro Ronaldo Chadid está afastado da função pelo STJ - Foto: Departamento de Comunicação do TCE MS
Justiça
Ministro do STJ determina continuidade do afastamento de Ronaldo Chadid do TCE-MS
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Lavanderia contratada em Dourados é alvo de inquérito do MPF
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
MPMS instaura investigação sobre contratação de professores em Miranda
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" enfrenta julgamento nesta quarta
Justiça
Detento que matou colega de cela com "mata-leão" enfrenta julgamento nesta quarta
Homem que atirou no "amigo" após cobrança de dívida é condenado a 8 anos de prisão
Justiça
Homem que atirou no "amigo" após cobrança de dívida é condenado a 8 anos de prisão
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Oportunidade
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
STJ nega liberdade a homem investigado por estupro contra enteada em MS
Justiça
STJ nega liberdade a homem investigado por estupro contra enteada em MS

Mais Lidas

Polícia Civil vai apurar caso | Imagem ilustrativa
Interior
Filho vai buscar bebida e na volta encontra pai atropelado e morto em Cassilândia
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
As vítimas foram beleadas na noite de ontem
Polícia
Casal é baleado no Lageado e suspeito de 17 anos é apreendido pela Polícia Militar
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas