Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

STF estabelece altura mínima para cargos em segurança pública; entenda

Corte fixou repercussão geral que impacta concursos em todo o país

03 outubro 2025 - 17h51Carla Andréa, com CNN
PoliciaisPoliciais   (Fernando Frazão / Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, nesta quinta-feira (2), os parâmetros para a fixação de altura mínima em concursos públicos da área de segurança.

Por maioria, a Corte entendeu que a exigência só é válida se estiver expressamente prevista em lei.

A decisão, tomada em repercussão geral, deve ser aplicada em todos os processos semelhantes em tramitação no país.

Atualmente, a regra de estatura mínima aceita é de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres, conforme estabelecido na Lei Federal 12.705/2012, que rege o ingresso no Exército.

O relator, ministro Luís Roberto Barroso, ressaltou que, embora seja admissível a exigência de altura em determinadas funções, ela precisa estar prevista em norma legal.

Além disso, o STF declarou inconstitucional a aplicação da regra para oficiais bombeiros militares da área de saúde e para capelães, por entender que a estatura não tem relação direta com as atribuições desses cargos.

A tese foi fixada a partir de um caso concreto em Alagoas, onde uma candidata à Polícia Militar, com 1,56m, foi eliminada do certame devido à lei estadual exigir 1,60m para mulheres.

A defesa sustentou que a norma feria os princípios da razoabilidade e da isonomia, já que impunha critério mais rígido que o adotado pelo Exército.

Com a decisão, o entendimento passa a valer como referência para todos os tribunais do país, impactando futuros concursos e processos em andamento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Benedito Gonçalves -
Internacional
Ministro que declarou Bolsonaro inelegível sofre sanção dos EUA
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
'Preso' em casa, Moraes manda defesa decidir se Bolsonaro quer dar entrevistas
Reprodução /
Justiça
GCM afastado por agredir suspeito quer reconsideração da Justiça e arma de volta
Policial feminina -
Justiça
STF estabelece regras de altura para concurseiros a cargos de segurança pública
Foto: DPE-MS
Justiça
Van dos Direitos atenderá indígenas em Dourados na próxima semana
O autor do crime foi preso instantes depois
Justiça
Condenado por matar "Opalão do PCC" tenta anular julgamento em recurso
Homem enfrenta júri em Campo Grande por matar amigo da ex em bar
Justiça
Homem enfrenta júri em Campo Grande por matar amigo da ex em bar
Réu em alta velocidade segundos antes do acidente -
Justiça
Acusado de matar mulher em acidente pega 5 anos de prisão no semiaberto em Nova Alvorada do Sul
Sede do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul - TCE/MS
Interior
TCE multa prefeita de Água Clara por falhas no transporte escolar
Sede do TCE-MS -
Interior
TCE isenta ex-presidente da Câmara de Selvíria de devolver mais de R$ 100 mil

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa