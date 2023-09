STF forma maioria e rejeita marco temporal

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira (21), para decidir como inconstitucional a tese do marco temporal para demarcação de terras indígenas por um placar de 7 votos a 2.

Votaram contra o marco os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Luiz Fux. Nunes Marques e André Mendonça foram contra.

Apesar da maioria formada, os ministros ainda vão analisar o alcance da decisão.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também