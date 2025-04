STF forma maioria para condenar mulher que pichou estátua "A Justiça" no 8 de janeiro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta sexta-feira (25), para condenar Débora Rodrigues dos Santos por pichar “Perdeu, mané” na estátua ‘A Justiça’ durante os ataques do 8 de janeiro.

O voto do ministro Luiz Fux foi responsável por alcançar maioria. Ele, no entanto, sugeriu pena de 1 ano e seis meses de prisão, enquanto o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, sugeriu 14 anos de reclusão.

Dino, que também votou a favor da condenação, seguiu a visão de Moraes e também concorda com os 14 anos de prisão. Cristiano Zanin, que também seguiu o entendimento de Moraes, sugeriu uma pena menor, de 11 anos de prisão.

Débora responde pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

