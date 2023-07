STF inicia troca de carpete danificado por vândalos

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu início, nesta terça-feira (4), à troca completa do carpete no plenário da Corte, última etapa do processo de reconstrução da sede da Corte, vandalizada durante os atos golpistas de 8 de janeiro.

A maior parte da reforma do plenário foi concluída no dia 1° de fevereiro, quando os ministros abriram a primeira sessão de julgamento após a destruição do local por parte dos vândalos, porém, o carpete não foi trocado já que foi preciso encomendar a metragem de acordo com as especificações originais.

Com um custo de R$ 308 mil, a reforma deve ser concluída antes de 1° de agosto, quando os ministros retornarão às sessões presenciais após período do recesso de julho.

