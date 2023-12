STF irá julgar fala racista e homofóbica de Piquet contra Lewis Hamilton

As falas racistas e homofóbicas do ex-piloto Nelson Piquet contra o piloto de Formula 1 Lewis Hamilton serão julgadas no Supremo Tribunal Federal (STF), após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) anular condenação contra ele nesta quarta-feira (27).

As entidades autoras do processo contra o ex-piloto brasileiro irão recorrer da decisão do TJDFT. O processo foi movido após falas de Piquet, que foram consideradas homofóbicas e racistas, durante entrevista em 2021. “O neguinho [Hamilton] devia estar dando mais cu naquela época, aí tava meio ruim”.

O processo foi movido pelas entidades Educafro, Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo e Aliança Nacional LGBTI. O juiz responsável pelo caso na primeira instância considerou que o ex-piloto divulgou ofensas “intoleráveis”, e ordenou o pagamento de uma indenização de R$ 5 milhões por parte do ex-piloto, valor que seria convertido para projetos de igualdade racial e de diversidade.

No entanto, o entendimento do tribunal mudou na decisão desta semana. O relator do caso, Aiston Henrique de Sousa, afirmou que Piquet não praticou discurso de ódio, e que o comentário ocorreu apenas em tom de “deboche”.

