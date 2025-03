STF jÃ¡ recebeu defesa de 26 dos 34 denunciados por envolvimento em trama golpista

O Supremo Tribunal Federal recebeu, nesta sexta-feira (7), a manifestação das defesas de 26 dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no inquérito sobre a acusação da trama golpista que buscava impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, tomassem posse após derrotar o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

Terminou na quinta-feira (6) o prazo para maioria dos acusados entregarem a defesa escrita, com as demais manifestações sendo recebidas na sexta-feira. O prazo de 15 dias começou a contar nos dias 19 e 20 de fevereiro, quando os acusados foram notificados.

Nas defesas enviadas, os denunciados negam a participação na tentativa de golpe, afirmam que não tiveram acesso total às provas da investigação, pedem a substituição do relator do caso – o ministro Alexandre de Moraes – e o julgamento pelo plenário, e não pela Primeira Turma do Supremo, além de contestam a legalidade da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente.

Confira a lista dos acusados que já enviaram defesa ao STF:

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República

general Braga Netto – ex-ministro da Casa Civil e vice na chapa de Bolsonaro em 2022;

Mauro Cid – delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira – general do Exército e ex-ministro da Defesa;

general Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência – Abin;

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro

Wladmir Matos Soares – agente da Polícia Federal;

Silvinei Vasques – ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal;

Marília Alencar – ex-subsecretária de Inteligência na gestão de Anderson Torres;

Bernardo Romão, Ronald Ferreira, Cleverson Ney Magalhães, Márcio Nunes de Resende Júnior, Nilton Diniz, Rodrigo Bezerra, Rafael Martins, Fabrício Moreira de Bastos, Giancarlo Gomes Rodrigues, Mário Fernandes, Guilherme Marques Almeida, Estevam Theófilo, Sergio Cavaliere e Hélio Ferreira – militares do Exército.

