Justiça

STF julga acusados de articular uso da PRF para dificultar o voto nas eleições de 2022

O julgamento no Supremo entra na fase decisiva, quando os ministros vão definir o destino dos réus

16 dezembro 2025 - 12h12Vinícius Santos
Blitz da PRF - Blitz da PRF -   (Foto: Reprodução / O Globo)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta terça-feira (16) o julgamento dos seis acusados que integram o chamado Núcleo 2 da trama golpista investigada após as eleições de 2022.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), os acusados são apontados como responsáveis pela elaboração da chamada “minuta do golpe”, pela articulação junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores da Região Nordeste e pelo planejamento da operação denominada “Punhal Verde Amarelo”, que teria como objetivo o assassinato de autoridades.

Os acusados respondem pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado por violência e grave ameaça ao patrimônio da União.

A sessão será aberta com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Na sequência, votam os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente da Primeira Turma. Caso haja condenação, o colegiado passará à fase de dosimetria, quando é definido o cálculo individual das penas.

Compõem o Núcleo 2 os seguintes acusados: Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal; Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor internacional da Presidência da República; Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência; Marília Ferreira de Alencar, delegada e ex-diretora de Inteligência da Polícia Federal; Mário Fernandes, general da reserva do Exército; e Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal.

O julgamento ocorre de forma presencial, com transmissão ao vivo pela TV Justiça, Rádio Justiça e pelo canal oficial do STF no YouTube. Foram reservadas três sessões para a conclusão do julgamento: terça-feira pela manhã e à tarde, e quarta-feira pela manhã.

Até o momento, o Supremo Tribunal Federal já condenou 24 acusados pela trama golpista. As condenações envolvem integrantes dos Núcleos 1, liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, além dos Núcleos 3 e 4.

