STF julga descriminalizaÃ§Ã£o do porte de drogas para consumo prÃ³prio nesta quarta

Após diversos pedidos de vista, o recurso que discute se o porte de drogas para consumo próprio pode ou não ser considerado crime será julgado nesta quarta-feira (6), à partir das 13h (horário de MS) no Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)

A discussão está centrada, exclusivamente, na posse de maconha. O Tribunal também discutirá a fixação de parâmetros para diferenciar porte e produção para consumo próprio, do tráfico da substância. Até o momento, o montante varia entre 25g a 60g.

Dentre os votos proferidos, maioria se mostrou favorável à liberação do cultivo de até seis plantas fêmeas de Cannabis. O julgamento do recurso foi suspenso em agosto do ano passado, após pedido de vista do ministro André Mendonça.

A sessão tem transmissão ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube .

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também