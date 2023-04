STF julgará outras 250 pessoas envolvidas no 8 de janeiro

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgará, na próxima semana, uma série de denúncias contra outros 250 envolvidos nos atos golpistas que resultaram nas invasões às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

O julgamento ocorrerá de forma virtual, modalidade onde os ministros depositam os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial sobre o caso, e terá início no dia 3.

Caso maioria dos ministros aceitem as denúncias, os acusados passarão a responder uma ação penal e se tornam réus no processo, onde responderão por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de estado, dano qualificado e incitação ao crime.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também