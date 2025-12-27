STF manda cumprir 10 prisões domiciliares de condenados por golpe

A Polícia Federal cumpre neste sábado (27) 10 mandados de prisão domiciliar contra condenados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. O grupo é formado majoritariamente por militares da ativa e da reserva, além de ex-integrantes do governo federal.

As prisões domiciliares foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, um dia após a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques, no Paraguai, quando tentava fugir para El Salvador com documentos falsos.

Alvos das prisões domiciliares

- Filipe Martins (PR), ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro;

- Ângelo Denicoli (ES), major da reserva do Exército;

- Bernardo Romão Corrêa Netto (DF), coronel do Exército;

- Fabrício Moreira de Bastos (TO), coronel do Exército;

- Giancarlo Rodrigues (BA), subtenente do Exército;

- Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel do Exército;

- Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros (RJ), tenente-coronel do Exército;

- Marília Alencar (DF), ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça;

- Ailton Gonçalves Moraes Barros (RJ), ex-major do Exército;

- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal.

Até a última atualização, oito dos dez mandados haviam sido cumpridos. Carlos Cesar Moretzsohn Rocha não foi localizado no endereço informado à Justiça e é considerado foragido. Guilherme Marques Almeida estava em estado diferente do indicado, mas entrou em contato com as autoridades e se desloca para cumprir a decisão judicial.

Os alvos passarão por audiências de custódia ainda neste sábado e deverão usar tornozeleira eletrônica. Entre as medidas impostas estão a proibição de uso de redes sociais, de contato com outros investigados, entrega de passaportes, restrição de visitas e suspensão de eventuais registros de porte de arma de fogo.

Segundo a PF, as ordens são cumpridas no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Goiás, Bahia, Tocantins e no Distrito Federal, com apoio do Exército Brasileiro em parte das ações.

Nas decisões, Moraes cita tentativas recentes de fuga de condenados, incluindo Silvinei Vasques e Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos. Para o ministro, há risco concreto de novas evasões. Os alvos integram os núcleos 2, 3 e 4 da trama golpista condenada pelo STF

