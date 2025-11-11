STF mantém restrições impostas a Bolsonaro e rejeita pedido de soltura

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o habeas corpus impetrado por Américo Gomes de Almeida que solicitava o fim da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL).

O pedido alegava que Bolsonaro havia sido obrigado a usar tornozeleira eletrônica em 18 de julho, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, e que, em 4 de agosto, novas medidas cautelares foram impostas, incluindo a prisão domiciliar e a proibição de uso de redes sociais.

Segundo o habeas corpus, tais medidas seriam abusivas e careceriam de fundamentação substancial. Além disso, Américo Gomes de Almeida solicitava, de forma subsidiária, que Bolsonaro pudesse se deslocar ao hospital apenas com a segurança do GSI, sem o aparato penal atual, por considerá-lo desnecessário e constrangedor.

O impetrante também pleiteou que os ministros da Primeira Turma do STF fossem declarados suspeitos para analisar o caso. Na decisão, Fachin destacou que o impetrante não integra a defesa técnica de Bolsonaro.

Embora o habeas corpus seja uma garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção, a atuação de terceiros deve ser subsidiária e não pode interferir na estratégia da defesa técnica.

Fachin também observou que o pedido não era adequado, pois não cabe habeas corpus originário ao Tribunal Pleno contra ato de ministro ou de órgão fracionário da Corte. Ele citou diversos precedentes do STF e concluiu que a impetração não tinha conhecimento por ser manifestamente incabível.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também