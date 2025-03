STF marca data para julgamento de recursos de Bolsonaro e Braga Netto

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para esta quarta-feira (19) o julgamento dos recursos apresentados pelas defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do general Braga Netto para impedir os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin de atuarem no julgamento da denúncia sobre a trama golpista para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva assumisse a presidência em 2023.

A análise dos recursos ocorrerá por meio de sessão virtual, que terá início às 11h de quarta-feira, e se encerrará às 23h59 da quinta-feira (20). Na votação online, não há deliberação presencial sobre o assunto.

Barroso já havia negado os pedidos da defesa de Bolsonaro para declarar Zanin e Dino impedidos de votarem no caso. Após a decisão, os advogados do ex-presidente recorreram e pediram que o caso fosse analisado em plenário.

Além dos impedimentos, os ministros também vão decidir se a Primeira Turma do STF vai julgar a denúncia ou se a análise do caso será feita pelo plenário da Corte.

