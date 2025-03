STF marca para prÃ³xima semana julgamento de porte ilegal de arma por Zambelli

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou para julgamento na próxima sexta-feira (21) o processo por porte ilegal de arma contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

A deputada é acusada em um processo que investiga uma discussão entre ela e um jornalista em outubro de 2022, quando ela perseguiu o homem com uma arma, ameaçando atirar contra ele.

Para a Procuradoria-Geral da República (PGR), Zambelli não poderia estar portando a arma a menos que para defesa pessoal, o que no entendimento da PGR, não foi o caso. No documento, assinado pela então vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, o órgão pede indenização de R$ 100 mil por danos coletivos, além das exceções por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal.

Em nota, a assessoria de Zambelli afirmou que a deputada “está ciente e confiante na condução imparcial do processo”. “Confio plenamente na Justiça e acredito que, ao serem esclarecidos todos os fatos — especialmente a ocorrência de um disparo anterior ao momento em que fiz uso de minha arma, devidamente autorizada por porte federal —, ficará evidente minha inocência”, disse a deputada.

