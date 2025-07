O Supremo Tribunal Federal (STF) liberou, nesta sexta-feira (18), o sigilo da decisão do ministro Alexandre de Moraes que determina medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre as medidas, está o recolhimento domiciliar das 19h às 6h de segunda a sexta-feira e em tempo integral nos fins de semana e feriados. Bolsonaro também deverá usar tornozeleira eletrônica para monitoramento.

Fica proibido de manter contato com embaixadores e autoridades estrangeiras, assim como de se aproximar de embaixadas e consulados.

A Polícia Federal (PF), com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR), pediu as medidas. A PF apontou que Bolsonaro e o filho, Eduardo Bolsonaro, vinham tentando junto a autoridades dos Estados Unidos impor sanções contra agentes públicos brasileiros, em razão de suposta perseguição na Ação Penal 2668.

O ministro Alexandre de Moraes destacou que há indícios de práticas ilícitas que podem configurar, em tese, os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Veja na íntegra:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Justiça STF publica decisão que obriga Bolsonaro a usar tornozeleira eletrônica; leia

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça STF publica decisão que obriga Bolsonaro a usar tornozeleira eletrônica; leia

Deixe seu Comentário

Leia Também