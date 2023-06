STF reabre para visitas após depredações do 8 de janeiro

Após os atos de vandalismo do 8 de janeiro, o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) voltou a receber visitas previamente agendadas.

As visitas haviam sido suspensas devido aos trabalhos de restauração do prédio após depredação por parte de golpistas bolsonaristas no início do ano.

As visitas podem ser agendadas mediante a apresentação de dados pessoais e ocorrem em horários pré-determinados, com os visitantes podendo acompanhar as sessões no plenário do STF e nas turmas de julgamento.

O visitante não poderá entrar nas dependências do Supremo trajando bermudas, camisas ou chinelos.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também