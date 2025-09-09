Menu
Justiça

STF rejeita habeas corpus apresentado por advogado de MS em favor de Bolsonaro

Ministro Luís Roberto Barroso, mantém vigentes medidas cautelares impostas ao ex-presidente

09 setembro 2025 - 14h03Vinícius Santos     atualizado em 09/09/2025 às 14h07
STF; justiçaSTF; justiça   (Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou nesta terça-feira (9) a decisão do presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, que não conheceu o habeas corpus apresentado pelo advogado sul-mato-grossense Oswaldo Meza Baptista em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O pedido buscava a revogação das medidas cautelares impostas a Bolsonaro. A defesa também solicitava o afastamento da Súmula 606 do STF, que impede habeas corpus originário contra decisões de Turma ou do Plenário.

Na decisão, Barroso ressaltou que a jurisprudência da Corte é pacífica sobre o tema. A Súmula 606 estabelece que não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou recurso. O ministro citou diversos precedentes que reafirmam esse entendimento.

Com base nisso, o presidente do STF não conheceu o pedido.

Advogado Oswaldo Meza Baptista - Advogado Oswaldo Meza Baptista - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Medidas cautelares contra Bolsonaro

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, e utiliza tornozeleira eletrônica. A Polícia Penal do Distrito Federal foi encarregada de monitorar integralmente as medidas, com equipes em tempo real no endereço do ex-presidente.

Moraes também determinou:

  • - vistorias nos veículos que saírem da residência, com envio diário dos relatórios ao juízo;

  • - monitoramento presencial na área externa da casa, devido ao risco de acesso por imóveis vizinhos.

As medidas foram reforçadas após manifestação da Procuradoria-Geral da República e da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal.

