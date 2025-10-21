Menu
STF retoma julgamento de réus do núcleo 4 da trama golpista

A expectativa é que os votos sejam concluídos ainda hoje

21 outubro 2025 - 10h24Sarah Chaves
Ministro do STF, Alexandre de MoraesMinistro do STF, Alexandre de Moraes   (Rosinei Coutinho)

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) retomou nesta terça-feira (21) o julgamento do chamado núcleo 4 da trama golpista, com expectativa de que os ministros decidam ainda hoje pela condenação ou absolvição dos sete réus envolvidos.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o grupo é acusado de propagar informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro e de atuar de forma coordenada contra a democracia.

O julgamento teve continuidade com o voto do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes. Depois dele, estão previstos os votos dos ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino, presidente da Primeira Turma, que chegou a cancelar a sessão prevista para quarta-feira (15), considerando o ritmo acelerado da análise. Dino avalia que há possibilidade de o julgamento ser concluído ainda nesta terça-feira.

Durante a sessão, os ministros analisam tanto questões preliminares levantadas pelas defesas, como possíveis irregularidades no processo, cerceamento de defesa e a competência do Supremo para julgar os acusados, quanto o mérito das denúncias feitas pela PGR.

Entre os réus estão Ailton Gonçalves Moraes Barros, major da reserva; Ângelo Martins Denicoli, major da reserva; Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do IVL (Instituto Voto Legal); Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente; Guilherme Marques de Almeida, tenentecoronel; Marcelo Araújo Bormevet, policial federal; e Reginaldo Vieira de Abreu, coronel.

Eles respondem por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado mediante violência ou grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

