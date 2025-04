STF retoma julgamento sobre a prisão de Collor

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, na manhã desta segunda-feira (28), o julgamento virtual sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor.

Na sexta-feira (25), a Corte formou maioria, com seis votos, para manter a prisão de Collor, no entanto, o julgamento foi suspenso após pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes, que levaria o julgamento virtual para a sessão presencial do plenário.

Mendes, no entanto, cancelou o destaque no sábado (26), ou seja, o julgamento foi retomado hoje. Ela segue até as 23h59 (horário de Brasília) de hoje.

Além de Moraes, votaram por manter a prisão de Collor os ministros Flávio Dino, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia e Dias Toffoli. Cristiano Zanin disse estar impedido de participar do julgamento por ter atuado como advogado em processos da Operação Lava Jato antes de assumir cadeira no STF.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também