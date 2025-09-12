Menu
Menu Busca sexta, 12 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

STJ mantém Jamilzinho em presídio federal e destaca "acentuada periculosidade"

Condenado por vários crimes, incluindo homicídios, Jamil Name Filho cumpre pena no regime federal desde 2019

12 setembro 2025 - 14h21Vinícius Santos     atualizado em 12/09/2025 às 14h23
Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"Jamil Name Filho, o "Jamilzinho"   (o "Jamilzinho")

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, negou o pedido de transferência de Jamil Name Filho, conhecido como “Jamilzinho”, do Sistema Prisional Federal para o presídio estadual de Mato Grosso do Sul. A decisão foi tomada pela Sexta Turma, com relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz.

Em seu voto, o ministro ressaltou que Jamil Name Filho “é apontado como líder de organização criminosa armada, com alto poder econômico”. Ele ainda afirmou que o interno é “acusado de vários crimes, dentre eles de ser o mandante de diversos assassinatos no Estado do Mato Grosso do Sul” e de realizar “articulação de planos de ameaças contra autoridades públicas encarregadas das investigações que levaram à prisão de muitos integrantes do grupo criminoso”.

O relator também destacou que o detento possui “relevante potencial de desestabilizar o sistema penitenciário estadual, subsistindo, pois, os motivos ensejadores da inclusão” e que ele “manteria o elevado poderio financeiro e ostentaria influência negativa perante os membros do seu grupo criminoso, com capacidade de desestabilizar a segurança pública do estado do Mato Grosso do Sul, caso retorne ao estado”.

Sobre a periculosidade do interno, o ministro afirmou que “embora o agravante esteja há anos no sistema penitenciário federal, desde 2019, a medida excepcional foi mantida e pode persistir enquanto perdurar sua acentuada periculosidade”. 

Ele também ressaltou que Jamil Name Filho “desempenha liderança e participação relevante em organização criminosa armada, responsável pelos mais variados crimes, que orbitariam entre as práticas reiteradas de ameaças, formação de milícia, emprego de armas de fogo e homicídios”, o que “impede seu retorno ao Estado de Mato Grosso do Sul, dada a grave ameaça que representa à ordem pública local”.

Por fim, o ministro destacou que “nenhuma alegação nova, distinta das arrazoadas no writ, foi deduzida, no agravo, razão por que mantenho a decisão monocrática intacta” e acrescentou que “o regimental deve trazer novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de sua manutenção, pelos próprios fundamentos”.

Com isso, o STJ manteve a custódia de Jamil Name Filho no Sistema Prisional Federal, considerando sua liderança em organização criminosa armada, alto poder econômico, envolvimento em crimes graves e potencial de desestabilizar a segurança pública caso retorne ao Estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Iniciativa busca incentivar a participação da sociedade no Tribunal do Júri
Justiça
Quer fazer a diferença? TJ abre inscrições para jurados voluntários em MS
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Ministério Público fiscaliza atuação dos Conselhos Tutelares em Mato Grosso do Sul
Políticos de Mato Grosso do Sul se manifestaram nas redes sociais -
Política
Condenação de Bolsonaro divide opinião de políticos em MS
Cármen Lúcia e Jair Bolsonaro -
Política
"Remédio para que não volte com frequência", diz Cármen Lúcia sobre a trama golpista
Donald Trump, e o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro -
Internacional
Trump se diz surpreso com condenação de Bolsonaro no STF e elogia ex-presidente
Arma periciada no processo
Justiça
Capataz é julgado por homicídio de gerente em fazenda de Campo Grande
Fórum de Bonito -
Interior
Justiça condena homem a 14 anos de prisão por tentar matar a ex-companheira em Bonito
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
Condenados pela trama golpista -
Justiça
Bolsonaro pega a maior pena na trama golpista; veja a lista dos condenados e suas punições
Alexandre Ramagem, aliado de Bolsonaro e ex-chefe da Abin -
Justiça
STF impõe pena de 16 anos a Ramagem e determina perda do mandato na Câmara dos Deputados

Mais Lidas

Câmera flagrou o assassinato
Polícia
JD1TV: Com frieza, atiradores não pouparam bala para matar detento da Gameleira
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Geral
Renomada no país, chef Helen Braz morre aos 49 anos na Capital
Conflito entre jovens do Caiobá e Tarumã -
Polícia
JD1TV: Briga entre gangues mobiliza PM e assusta moradores do Coophavila
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande
Cidade
10 mil devedores de IPTU terão contas bloqueadas pela Justiça em Campo Grande