STJ mantém preso homem que receptou celular roubado em Campo Grande

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de revogação da prisão preventiva de Thiago Aparecido da Silva, acusado de receptação qualificada de celulares roubados durante um assalto a uma academia em Campo Grande, ocorrido em março deste ano.

Thiago foi identificado pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (Derf) como comerciante na região do camelódromo e detido. Segundo a polícia, ele atuava na revenda de produtos roubados, contribuindo para a manutenção do ciclo de crimes patrimoniais.

A defesa havia tentado revogar a prisão junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) sem sucesso e recorreu ao STJ. Em agosto deste ano, o ministro Joel Ilan Paciornik já havia negado liminar. Em nova análise, o STJ manteve a decisão.

Segundo o ministro:

"A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pelas demais anotações em que figura como investigado ou denunciado, circunstâncias que demonstram o risco ao meio social e recomendam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal."

Ele acrescentou:

"As providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública." De acordo com o ministro, a prisão está fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo flagrante ilegalidade que justifique sua revogação.

