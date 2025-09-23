Menu
Menu Busca terça, 23 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

STJ mantém preso homem que receptou celular roubado em Campo Grande

As investigações apontam que ele trabalhava no camelódromo de Campo Grande

23 setembro 2025 - 13h13Vinícius Santos
Prisão ocorreu após investigação da DERF - Prisão ocorreu após investigação da DERF -   (Foto: Ilustrativa / PCMS)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de revogação da prisão preventiva de Thiago Aparecido da Silva, acusado de receptação qualificada de celulares roubados durante um assalto a uma academia em Campo Grande, ocorrido em março deste ano.

Thiago foi identificado pela Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (Derf) como comerciante na região do camelódromo e detido. Segundo a polícia, ele atuava na revenda de produtos roubados, contribuindo para a manutenção do ciclo de crimes patrimoniais.

A defesa havia tentado revogar a prisão junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) sem sucesso e recorreu ao STJ. Em agosto deste ano, o ministro Joel Ilan Paciornik já havia negado liminar. Em nova análise, o STJ manteve a decisão.

Segundo o ministro:
"A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pelas demais anotações em que figura como investigado ou denunciado, circunstâncias que demonstram o risco ao meio social e recomendam a custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal."

Ele acrescentou:
"As providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública." De acordo com o ministro, a prisão está fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo flagrante ilegalidade que justifique sua revogação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo -
Política
Eduardo Bolsonaro e Figueiredo têm 15 dias para rebater denúncia da PGR, decide Moraes
Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí desiste de recurso para aumentar salário após derrotas na Justiça
Câmara Municipal de Rio Brilhante -
Interior
Em ação de R$ 2 milhões, juiz manda políticos de Rio Brilhante ressarcir cofres públicos
Motorista João Vítor Fonseca Vilela -
Justiça
TJMS mantém obrigação de pai e filho em pagar pensão à filha de corredora morta
Ministério Público Federal (MPF) -
Interior
MPF abre investigação sobre construção de estrada em área pantaneira em Corumbá
Deputado Federal Marcos Polon (PL-MS)
Política
Dino enterra pedido de Pollon para anular votação do PL da Adultização
Local do crime -
Cidade
Acusado de matar homem em bar no bairro Coronel Antonino é julgado em Campo Grande
Viviane e Alexandre de Moraes Foto: Divulgação
Internacional
"Ilegal e lamentável", diz Moraes após a esposa dele ser alvo da Lei Magnitsky pelos EUA
Sede do TCE-MS -
Justiça
Por ausência de cotas, justiça suspende concursos do TCE/MS
Fórum de Campo Grande
Justiça
Justiça de Campo Grande condena homem por estupro, mas permite recurso em liberdade

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Pedreiro é espancado ao ser flagrado estuprando criança em Campo Grande