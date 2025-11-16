Menu
Menu Busca domingo, 16 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
UEMS Nov25
Justiça

STJ mantém Ronaldo Chadid afastado do TCE-MS em meio a processo por corrupção

O conselheiro é investigado por vender decisões em decorrência de seu cargo; está afastado das funções desde dezembro de 2022, mas, ainda assim, continua recebendo salário

16 novembro 2025 - 15h09Vinícius Santos     atualizado em 16/11/2025 às 15h09
Conselheiro Ronaldo Chadid está afastado da função pelo STJ - Foto: Departamento de Comunicação do TCE MSConselheiro Ronaldo Chadid está afastado da função pelo STJ - Foto: Departamento de Comunicação do TCE MS   (Foto: Departamento de Comunicação do TCE MS)

O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Ronaldo Chadid, permanece afastado do cargo por decisão unânime da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Chadid está fora do tribunal desde dezembro de 2022, após uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de corrupção no órgão.

O conselheiro é réu em Ação Penal Originária proposta pelo Ministério Público Federal (MPF), derivada da Operação Lama Asfáltica. Chadid havia solicitado a revisão da prorrogação de seu afastamento, alegando que não existiriam fatos recentes que justificassem a medida. 

A Corte Especial, porém, negou provimento ao recurso, mantendo o afastamento. Chadid é acusado de lavagem de dinheiro, por supostamente ocultar e dissimular a origem e a propriedade de valores obtidos, direta ou indiretamente, por meio de infrações penais. 

Ele também é acusado de solicitar e receber vantagem indevida em razão de sua função, além de praticar atos de ofício em desrespeito ao dever funcional, incluindo a "venda" de decisões.

Durante a operação da Polícia Federal, foram apreendidos R$ 889.660,00 na residência de Chadid e R$ 729.600,00 na casa de uma servidora, Thaís Xavier Ferreira da Costa, numerário que, segundo os indícios, pertenceria ao conselheiro. Parte desses valores teria sido recebida na própria sede do TCE-MS.

A decisão do STJ reforça que o afastamento é necessário diante da gravidade das condutas imputadas, visando prevenir a reiteração delitiva. A Corte entendeu que a permanência de Chadid no cargo poderia comprometer a produção de provas, já que servidores do Tribunal foram arrolados como testemunhas na ação penal, além de representar risco à ordem pública e à imagem institucional.

O afastamento também é justificado pelo vínculo funcional dos supostos crimes, que teriam sido cometidos no exercício abusivo do cargo, prejudicando a reputação e a credibilidade do TCE-MS. Além disso, a medida visa assegurar a aplicação da lei penal, incluindo a possibilidade de perda do cargo em caso de condenação, conforme o art. 92, I, do Código Penal.

A alegação de Chadid de ausência de contemporaneidade — já que os supostos crimes ocorreram há mais de cinco anos — foi refutada pela Corte. Segundo o STJ, a necessidade da cautela se verifica no momento da decretação ou prorrogação da medida, e não se restringe à época da infração, especialmente em crimes que se projetam no tempo.

O relator da matéria foi o ministro Francisco Falcão. A decisão unânime da Corte Especial, em sessão virtual realizada entre 5 e 11 de novembro de 2025, contou com os votos dos ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior. Presidiu o julgamento o presidente do STJ. A ministra Maria Thereza de Assis Moura esteve impedida de participar.

Com isso, a volta de Ronaldo Chadid ao cargo de conselheiro do TCE-MS está vetada, e seu afastamento segue prorrogado até a conclusão da instrução criminal.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mais de 30 presos passam por audiência de custódia neste domingo em Campo Grande
Justiça
Mais de 30 presos passam por audiência de custódia neste domingo em Campo Grande
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Vítimas tiveram os corpos carbonizados
Justiça
Rapaz que matou a filha e a esposa para não pagar pensão vai a júri popular, decide juiz
Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Deputado federal, Eduardo Bolsonaro
Justiça
Por maioria, STF torna Eduardo Bolsonaro réu pela coação no processo do pai
Local do crime -
Justiça
Júri desclassifica crime de 'Bafo' e réu deixa julgamento sem condenação no Aero Rancho
Eduardo Bolsonaro pode se tornar réu no processo
Política
STF forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu no tarifaço
Ações tem sobrecarregado à Justiça -
Justiça
Gestão Adriane Lopes sobrecarrega a Justiça com cobranças de IPTU contra cidadãos
Sede do TCE-MS -
Política
TCE arquiva processo e livra ex-presidente da Câmara de Selvíria de pagar R$ 47 mil
Ministro Alexandre de Moraes e Eduardo Bolsonaro
Justiça
Moraes abre votação a favor de tornar Eduardo Bolsonaro reú por coação no processo do pai

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Arma, motos e drogas apreendidas -
Polícia
Armado, menor procurado por assassinato no Jd. Nhanhá foge de abordagem do Choque
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital
Saúde
Falta de cumprimento judicial pode levar dentistas a paralisar atividades na Capital