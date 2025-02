STJ nega liminar em habeas corpus e 'Frescura' segue preso

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido de liberdade de Ueverton da Silva Macedo, o "Frescura". Ele está preso desde 25 de outubro de 2024, suspeito de atrapalhar uma investigação sobre organização criminosa. O crime está previsto na Lei nº 12.850/2013.

A decisão foi tomada pelo presidente do STJ, ministro Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin. Antes disso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) também já havia negado a soltura.

Ueverton foi investigado na Operação Tromper e também suspeito de envolvimento em compra de votos em Sidrolândia, para beneficiar a ex-prefeita Vanda Camilo (PP). Seus advogados afirmam que ele poderia responder em liberdade e sugeriram medidas alternativas, como o uso de tornozeleira eletrônica.

O ministro, porém, disse que o caso precisa de mais análise e, por isso, manteve a prisão. O STJ solicitou mais informações ao TJMS e ao juízo de primeira instância. O caso será analisado novamente, após prestadas as informações da Justiça Estadual.

