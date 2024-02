STJ nega recurso e autoriza despejo da Livraria Cultura

O ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou, nesta sexta-feira (23), um recurso da Livraria Cultura e autorizou a ordem de despejo no imóvel do Conjunto Nacional, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Em junho do ano passado, a defesa da Livraria Cultura conseguiu reverter, por meio de uma liminar, a decisão que decretada a falência da empresa, que estava em recuperação judicial.

Paralelamente ao processo de recuperação judicial, existe m pedido de despejo requerido pelos donos do imóvel onde se encontra o Conjunto Nacional da Cultura, na Avenida Paulista, que alegam falta de pagamento dos aluguéis desde 2020, somando um total de R$ 15 milhões.

A defesa da empresa pediu pela extensão da liminar anteriormente aprovada, que suspende o processo de falência, para que a ação de despejo também seja suspensa, porém, o recurso não foi aceito pelo ministro, que julgou favorável ao direito de propriedade privada.

A Livraria Cultura argumentou que o fechamento da loja física no Conjunto Nacional impossibilitaria a recuperação econômica da empresa, alegação que não foi aceita pelo ministro.

