STJ suspende julgamento de recurso de Robinho

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu, nesta quarta-feira (19), o julgamento do recurso do ex-jogador Robinho que pede a tradução completa do processo que o condenou por estupro na Itália.

O caso começou a ser examinado pela Corte Especial do Tribunal ainda pela manhã, porém, foi paralisada após um pedido de vista pelo ministro João Otávio de Noronha, que tem até 60 dias para liberar o processo para julgamento novamente, prazo que pode ser estendido por mais 30 dias.

Atualmente o jogador é alvo de um pedido de homologação da sentença estrangeira, requerido pelo governo italiano, já que o jogador foi condenado em três instâncias pelo envolvimento em um estupro coletivo em uma boate de Milão, em 2013.

Inicialmente, a Itália solicitou a extradição de Robinho, porém, o pedido foi negado, já que a Constituição brasileira proíbe a extradição de cidadão nato.

