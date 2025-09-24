Menu
Justiça

Supermercado e cervejaria terão que pagar R$ 46 mil a cliente por lesão ocular

Acidente aconteceu em 2017, após uma garrafa de cerveja cair e atingi-la no olho direito

24 setembro 2025 - 14h55Taynara Menezes
Garrafa de cerveja, imagem ilustrativaGarrafa de cerveja, imagem ilustrativa  

A 3ª Vara Cível de Campo Grande condenou uma rede de supermercados e uma fabricante de cervejas a indenizarem em mais de R$ 46 mil, uma cliente que sofreu grave lesão ocular em 2017, após uma garrafa de cerveja cair e atingi-la no olho direito. 

Na ação, a cliente relatou que não recebeu o auxílio adequado dos funcionários do supermercado no momento do acidente, o que agravou sua situação. Ela também mencionou que as sequelas afetaram sua vida acadêmica e profissional, já que, à época, cursava arquitetura. 

As empresas envolvidas, o supermercado e a cervejaria, contestaram a ação, alegando que a culpa pelo acidente foi exclusiva da consumidora. O supermercado afirmou que acionou o atendimento médico e disponibilizou uma funcionária para acompanhar a cliente, negando qualquer omissão no socorro.

No entanto, o juiz responsável pelo caso, Juliano Rodrigues Valentim, considerou que as empresas não apresentaram provas que sustentassem suas alegações. Além disso, a defesa não solicitou as imagens das câmeras de segurança do supermercado, o que poderia corroborar suas versões.

A perícia médica confirmou que o acidente foi a causa direta das lesões, que resultaram em um déficit visual permanente. Com base nas provas apresentadas, o juiz julgou procedente o pedido da consumidora, determinando que as empresas paguem uma indenização por danos materiais no valor de R$ 21.460,24, correspondentes às despesas com tratamentos médicos, e R$ 25.000,00 por danos morais. 

A sentença reflete a responsabilidade solidária do supermercado e da cervejaria no caso e destaca a importância da segurança do consumidor em estabelecimentos comerciais. O valor total da condenação, de R$ 46.460,24, deverá ser pago pelas empresas. 

