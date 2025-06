Supervisor que desviou bens da prefeitura vai pagar R$ 25 mil após acordo

Marcelo Barbosa dos Santos, ex-servidor da Prefeitura de Campo Grande, firmou um acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para quitar a dívida resultante de uma condenação por atos de improbidade administrativa cometidos em 2014.

Conforme o processo, Marcelo utilizou indevidamente equipamentos de informática da Agência Municipal de Tecnologia e Inovação (Agetec) e os vendeu a terceiros. Também foi constatado o uso de servidores públicos, sob sua chefia, em atividades de interesse pessoal.

Com risco de perder o imóvel onde vive, Marcelo firmou um acordo de não persecução cível com o MPMS e a Prefeitura de Campo Grande. Pelo termo, ele deve ressarcir o Município no valor de R$ 25.200,00, em parcela única, imediatamente após a homologação do acordo.

O valor será destinado à conta da Agetec. O acordo foi homologado pelo juiz Paulo Henrique Pereira. Após o pagamento, a restrição de bens e ativos em nome de Marcelo deve ser retirada.

