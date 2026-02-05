Menu
Menu Busca quinta, 05 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Supremo analisa se Ministério Público deve arcar com honorários ao perder ação

A decisão a ser tomada pelos ministros deverá servir de parâmetro para casos semelhantes em todo o país

05 fevereiro 2026 - 13h36Vinícius Santos
Ministros do STF - Foto: Gustavo MorenoMinistros do STF - Foto: Gustavo Moreno  

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se o Ministério Público pode ser condenado ao pagamento de custas processuais, despesas e honorários advocatícios quando perde ações judiciais propostas com o objetivo de obter ressarcimento ao patrimônio público.

A controvérsia será analisada pelo Plenário da Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.524.619, que tem repercussão geral reconhecida (Tema 1.382). A decisão a ser tomada pelos ministros deverá servir de parâmetro para casos semelhantes em todo o país.

Durante o julgamento, o subprocurador-geral de Justiça de São Paulo, Wallace Paiva Martins, fez uso da palavra e sustentou que a atuação do Ministério Público na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais, por meio de ações civis, não pode ser condicionada a uma lógica economicista de custo-benefício.

Em sentido oposto, o advogado Alberto Ferrari Júnior, que representa Cícero Duca, argumentou que o Ministério Público deve ser responsabilizado pelos ônus da sucumbência. Segundo ele, além de perder a ação, o órgão teria dado causa à demanda judicial, obrigando seu cliente a contratar advogados e se defender em diversas instâncias.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, reiterou parecer pela inconstitucionalidade de qualquer previsão que imponha ao Ministério Público o pagamento de custas e honorários. Para ele, essa possibilidade ofende a independência funcional do órgão. Gonet afirmou ainda que as verbas destinadas ao Ministério Público são limitadas e essenciais apenas para garantir a subsistência do Estado.

Pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), o advogado Aristides Junqueira reconheceu que eventuais excessos na propositura de ações devem ser corrigidos, mas defendeu que submeter o Ministério Público ao risco de sucumbência comprometeria sua autonomia e independência, em afronta à Constituição.

O promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Hermes Zaneti Júnior, acrescentou que a impossibilidade de condenação do Ministério Público ao pagamento de sucumbência não configura privilégio institucional, mas sim uma garantia estrutural do processo coletivo e da tutela do interesse público. Na mesma linha, a advogada da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Hivyelle Rosane Brandão, afirmou que a atuação do Ministério Público é um pilar da República e não pode ser limitada por riscos financeiros.

Julgamento conjunto

O STF também julga, de forma conjunta, recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na Ação Cível Originária (ACO) 1.560, que questiona decisão que responsabilizou o Ministério Público Federal (MPF) pelo pagamento de honorários periciais decorrentes de perícia solicitada pelo próprio órgão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Desvio era para aumentar ganhos financeiros
Justiça
Servidoras da Câmara de Paranaíba são afastadas sob suspeita de desvio de R$ 190 mil
Ministro Flávio Dino
Justiça
Dino manda suspender pagamento de penduricalhos nos Três Poderes
Carteira de trabalho digital e física
Justiça
Empresa é condenada após dispensar funcionária que se preparava para cirurgia em MS
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Por homicídio cometido em 2000, acusado é condenado a 10 anos de prisão em Campo Grande
Justiça
Por homicídio cometido em 2000, acusado é condenado a 10 anos de prisão em Campo Grande
Foto: Divulgação/Ilustrativa/MPMS
Cidade
Justiça manda prefeitura e Santa Casa recuperarem prédio histórico em Campo Grande
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Justiça
STF marca julgamento que vai definir alcance da Lei de Anistia
Wilton Acosta - Foto: Izaias Medeiros
Justiça
Pastor Wilton Acosta é condenado por improbidade administrativa em esquema na CREDQUALI
Acusado de homicídio ocorrido em 2000 passa por júri popular hoje em Campo Grande
Justiça
Acusado de homicídio ocorrido em 2000 passa por júri popular hoje em Campo Grande
Desembargadora Jaceguara Dantas - Foto: Ana Araújo/CNJ
Justiça
Mulher negra e de origem indígena, desembargadora do TJMS assume cadeira no CNJ

Mais Lidas

Profissionais estiveram em massa na Câmara Municipal
Cidade
Assistente educacional é exonerada horas após participar de protesto na Câmara
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Jovem é encontrado morto em banco traseiro de carro em Campo Grande
Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 03/02/2026