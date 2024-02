Suspensão de banhos de Sol e visitas intimas em presídios federais é prorrogada

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou, até o dia 21, o prazo de vigência da portaria que determinou o emprego do nível de segurança 2 nos cinco presídios federais de segurança máxima, que suspende visitas e banhos de sol.

A suspensão foi determinada pelo diretor substituto do Sistema Penitenciário Federal, José Renato Gomes Vaz. A portaria valeria, inicialmente, até esta sexta-feira (16), e o novo prazo começará a vigorar neste sábado (17).

Além dos banhos de sol e visitas, também foram suspensas a realização de atividades educacionais, laborais e religiosas dentro das penitenciárias. Atendimentos de saúde, de advogados e o cumprimento de decisões judiciais ainda seguem sem interrupções.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também