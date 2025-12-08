Suspenso nesta segunda-feira, confira o atendimento da Justiça Itinerante nesta semana

A Justiça Itinerante leva atendimento aos bairros da Capital das 7 horas às 11h30, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas. O atendimento não ocorre esta segunda-feira (8), devido ao ponto facultativo do judiciário do Dia da Justiça.

A população é orientada com serviços e ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros.

Não são atendidos casos como ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a rota

Terça-feira (09/12)

Unidade I: Nova Campo Grande – Av. Dois,21, em frente à E.M Fauze Scaff Gattass Filho

Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco

Quarta-feira (10/12)

Unidade I: Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira

Unidade II: Novos Estados - Av. Nosso Senhor do Bonfim, 2685, em frente a USF Estrela Dalva



Quinta-feira (11/12)

Unidade I: Universitário - Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA

Unidade II: Aero Rancho –Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao) em frente à praça



