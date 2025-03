Tatuador cego continua preso apÃ³s audiÃªncia de custÃ³dia

Saiba Mais Polícia Tatuador que ficou cego volta a ser preso em Campo Grande

Leandro Coelho Marques, de 33 anos, tatuador conhecido por ter ficado cego após ex-companheira ter o atacado com soda cáustica, permanece preso após audiência de custódia realizada na manhã desta terça-feira (4).

O tatuador foi detido por ordem judicial no último domingo (2), e está sendo processado por violência doméstica.

A audiência foi conduzida pela juíza Eucelia Moreira Cassal, e Leandro compareceu acompanhado de seu advogado, Dr. Vitor Elizeu Lima Guilhem. Durante a sessão, o acusado afirmou que não houve abusos durante o cumprimento do mandado de prisão.

Em razão da condição de cegueira de Leandro, a juíza determinou que a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) tome as medidas necessárias para garantir o atendimento das necessidades médicas e psicossociais dele.

Com a audiência concluída, o processo segue para a análise do juízo competente, e o acusado permanece preso à disposição da justiça.

