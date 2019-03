"Taxista de vovó" vai responder por homicídio duplamente qualificado

Marcos Tenório, com informações do TJMS

O juiz titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete de Almeida, recebeu nesta terça-feira (12), a denúncia apresentada pelo Ministério Público em desfavor de Pâmela Ortiz de Carvalho, acusada de assassinar Dirce Santoro Guimarães Lima, 79 anos, com golpes na cabeça junto ao meio-fio. Ela vai responder por homicídio doloso duplamente qualificado.

O caso aconteceu no dia 23 de fevereiro deste ano, no bairro Jardim Carioca, após a idosa discutir com Pâmela, em razão da autora utilizar seu cartão de crédito para compras pessoais sem sua autorização, a vítima teria descido do carro, que era conduzido pela comerciante de 36 anos, momento em que esta teria começado a agredi-la, batendo sua cabeça contra o meio-fio até matá-la.

Pâmela oferecia serviço de transporte para a vítima, que confessou ter utilizado o cartão de Dirce para abastecer seu carro e comprar tintas de pintura, após matar a idosa, e arrastar o corpo até o fundo de um terreno, e cobrindo-o com lixo.

Com o recebimento da denúncia, a acusada será processada pelo crime de homicídio doloso duplamente qualificado pelo motivo fútil e pelo meio cruel empregado, além do delito de ocultação de cadáver.

Na decisão proferida, o magistrado também analisou o pedido anteriormente feito pelo defensor da denunciada de transferência de unidade prisional, vez que ela sofreria ameaças. Mas o pedido foi desconsiderado e Pâmela, continuará respondendo o processo presa no presídio feminino da capital.





Deixe seu Comentário

Leia Também